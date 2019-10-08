Самая дешевая съемная квартира в Москве подорожала

В Москве выросли ставки на аренду квартир – самое доступное предложение стало дороже на 1 тысячу рублей.

Самым доступным предложением октября стала однокомнатная квартира стоимостью 24 тысячи рублей в месяц. Она расположена в панельной 14-этажке в районе Восточное Измайлово, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

На втором месте – малогабаритная однушка за 25 тысяч в месяц. Она расположена на последнем этаже 9-этажного панельного дома в районе Фили-Давыдково на западе Москвы.

На третьем месте – однокомнатная квартира за 26 тысяч рублей в месяц. Она расположена на втором этаже 12-этажной панельки на Домодедовской улице.

В сентябре самый дешевый вариант аренды стоил 23 тысячи рублей, в течение предыдущих семи месяцев минимальный ценник держался на отметке в 20 тысяч рублей.