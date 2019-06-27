Самая дорогая квартира в Москве сдается за 1 миллион рублей

Самая дорогая квартира на рынке аренды Москвы сдается за 1 миллион рублей в месяц.

Это двухуровневый пентхаус площадью 550 квадратных метров, расположенный в жилом комплексе на проспекте Вернадского. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть массажный кабинет с хамамом, спортзал и два кинозала с профессиональным звуком.

Придомовая территория огорожена, есть гостевая парковка, для детей – спортивно-игровая площадка.

В стоимость аренды входят два места на подземной парковке.

На втором месте квартира за 818 тысяч рублей в месте на Ленинском проспекте, на третьем – квартиры в элитном комплексе в парковой зоне в Покровском-Глебове за 790 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании компании "МИЭЛЬ-Аренда".

Эксперты поясняют, что элитное жилье часто снимают иностранные корпорации для сотрудников высокого уровня – арендаторы могут быть и из дальнего, и из ближнего зарубежья. Также дорогое жилье снимают иностранные дипломаты высокого ранга и российские бизнесмены, не живущие постоянно в Москве.