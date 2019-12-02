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Самая дорогая однокомнатная квартира в Москве сдается за 600 тысяч в месяц

2 декабря 2019 г. 340
Фото: © shutterstock.com

Самая дорогая однокомнатная квартира на рынке аренды Москвы сдается за 600 тысяч рублей. На площади 250 квадратных метров хватило место даже для танцевального зала с обшитыми шелком стенами.

Квартира расположена на первом этаже в доме на улице Косыгина – это недалеко от станции метро "Воробьевы горы".

На втором месте – однокомнатная квартира за 200 тысяч рублей в месяц в элитном доме недалеко от метро "Полежаевская". Площадь жилья составляет 110 квадратных метров, в квартире авторский дизайн, мебель и бытовая техника высокого качества.

Замыкает тройку самых дорогих предложений – однушка на 40-м этаже 60-этажного небоскреба "Империя" в ММДЦ "Москва-сити". Квартира двухуровневая, общий метраж – 50 квадратных метров. Ее можно снять за 150 тысяч рублей в месяц.

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