Самое дорогое поместье в мире продали за 200 миллионов евро

Во Франции продали поместье, долгое время считавшееся самым дорогим объектом недвижимости в мире.

Покупатель приобрел поместье Les Cèdres за 200 миллионов евро, говорится в сообщении компании Savills.

Общая площадь поместья составляет 1672 квадратного метра. На территории размещен большой ботанический сад, бассейн, конюшня и пруд.

Ранее поместье принадлежала французской семьей, владевшей им 80 лет, потом недвижимость продали французской компании. Самым же первым хозяином поместья был король Бельгии Леопольд II.