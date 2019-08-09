Самое доступное жилье в России стремительно дорожает

В России отмечается существенный рост цен на самый доступный формат жилья – квартиры-студии минимальной площади.

За год средняя стоимость квадратного метра российской студии выросла на 15,2%, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные "Авито Недвижимость".

Сильнее всего студии подорожали в Краснодарском крае и Белгородской области. Самые же дорогие квартиры такого формата продаются в Подмосковье и в Крыму – 97,4 и 91,9 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

Дорогие студии также в Ленобласти (87,6 тысячи рублей за квадрат), Краснодарском крае и Татарстане – около 76 тысяч.

Самые дешевые студии продаются в Кемеровской и Челябинской областях – до 40 тысяч рублей за квадратный метр.

Высокую популярность студий эксперты объясняют из доступностью. Чаще всего квартиры такого формата покупает молодежь или же инвесторы, чтобы сдавать в аренду.