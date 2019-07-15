Самую дешевую съемную квартиру нашли на Щелковской

Стоимость самой дешевой московской квартиры под аренду в июле составила 20 тыс рублей в месяц, выяснили аналитики "Инком-Недвижимость". За эту сумму можно арендовать малогаборитную квартиру площадью 17 кв м в семейном общежитии рядом с метро "Щелковская". Квартира сдается без мебели.

На втором месте – однушка (18 кв м) в районе метро "Октябрьское поле" – 15 минут транспортом. В квартире хороший ремонт, мебель и бытовая техника. Стоимость – 22 тыс рублей.

Тройку лидеров замыкает однокомнатная квартира в семи минутах транспортом от станции метро "Селигерская". В ней есть вся необходимая мебель и бытовая техника, за исключением стиральной машины. Цена аренды – 24 тыс рублей в месяц, площадь – 35 кв м.

Ранее эксперты "Мир квартир" сообщили, что в России подорожало съемное жилье. Самый заметный рост – в Ростове-на-Дону, где съемные однушки подорожали на 24%, двушки на20%, а трехкомнатные квартиры – на 14%.