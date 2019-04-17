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Самую дорогу квартиру Центральной России нашли в Белгороде

17 апреля 2019 г. 236
Фото: © shutterstock.com

Аналитики изучили рынок вторичного жилья в Центральном федеральном округе и составили рейтинг по максимальной стоимости квартир. В исследование не вошли Москва и Подмосковье.

Рейтинг был составлен на основе анализа данных базы ЦИАН.  Лидером стала квартира в Белгороде. Двухуровневый пентхаус стоимостью 45 миллионов рублей расположен в центре города. Внутри выполнен авторский ремонт, в отделке использовались ценные породы дерева. В холле итальянский мрамор с естественным вкраплением минералов. Есть зимний сад, инфракрасная сауна, терраса с камином и зоной барбекю.

На втором месте квартира в Ярославле. Недвижимость стоимостью 39,5 миллиона рублей находится в доме 1932 года постройки. Квартира занимает два этажа, внутри ремонт в стиле модерн, двери из ольхи, подоконники из гранита, лестница из массива дуба и вручную изготовленная мебель. В квартире четыре комнаты и два балкона, во дворе парковочные места.

Тройку лидеров замыкает Тула с пятикомнатной квартирой за 33 миллиона рублей. Помещения оборудованы английской сантехникой и отделаны итальянской плиткой. Покупателю достанутся мраморные подоконники и витражные окна. У квартиры два входа. При этом владелец предлагает еще и смежную квартиру площадью 52 метра – интересно, что платить за нее не придется.

Четвертое место рейтинга у Твери – там продается квартира за 29,9 миллиона рублей, пятое – у Воронежа (28 миллионов), шестое – у Брянска (27 миллионов), седьмое – у Костромы (25 миллионов). На восьмом месте Курс с квартирой за 21,99 миллиона рублей, на девятом Калуга (20 миллионов), замыкает десятку Владимир (также 20 миллионов).

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