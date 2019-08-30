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Самую маленькую квартиру в стране хотят продать почти за 5 миллионов

30 августа 2019 г. 551
Фото: © shutterstock.com

Самая маленькая квартира России найдена в Москве – ее стоимость составила 4,67 миллиона рублей.

Малогабаритные квартиры – один из самых популярных форматов недвижимости на первичном рынке. Специалисты ЦИАН проанализировали площади в строящихся жилых комплексах и объектах, введенных в эксплуатацию не более 5 лет назад.

Площадь самой маленькой квартиры составила 14,3 квадратного метра, а высокая цена объясняется тем, что расположено жилье в центре столицы – в Таганском районе.  

На втором месте рейтинга – 15-метровая студия в Калининграде, она продается за 640 тысяч рублей. На третьем – квартира площадью 15,78 квадратного метра в Уфе, ее можно купить за 1,02 миллиона.

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