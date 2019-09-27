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Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

27 сентября 2019 г. 372
Фото: © shutterstock.com

Цены на апартаменты в Москве начинаются с 2,2 миллиона рублей и достигают 2,2 миллиарда. Доля апартаментов на рынке жилья столицы в настоящее время составляет не более 5%.

За 2,2 миллиона рублей можно купить апартаменты площадью 20 квадратных метров. Студия расположена в цокольном помещении и имеет отдельный вход, внутри все удобства, сделан ремонт. Здание находится недалеко от станции метро "Проспект Вернадского", говорится в сообщении компании "МИЭЛЬ".

Апартаменты за 2,2 миллиарда рублей представляют собой пентхаус площадью 1000 квадратных метров со свободной планировкой. Восьмиэтажный дом находится в пешей доступности от метро "Баррикадная" и недалеко от Патриарших прудов. В ЖК есть бассейн, тренажерный зал, бар, массажный салон и сауна.

Основными покупателями апартаментов в Москве являются холостые люди в возрасте 25-30 лет. Специалисты делят покупателей на два типа: первая выбирает формат апартаментов по финансовым причинам – такое жилье может оказаться дешевле квартиры аналогичной площади в томе же районе; вторая  категория – инвесторы, которые покупают апартаменты, чтобы потом их сдавать в аренду.

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