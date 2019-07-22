Самые популярные ошибки при перепланировке квартиры

Пока именно перепланировка квартиры — это самый удобный способ изменить жилое пространство, но даже незначительное вмешательство в план квартиры может привезти к серьезным последствиям.

Какие частые ошибки совершают владельцы квартир, начиная ремонт, рассказывает наш эксперт — Алексей Паршин, руководитель агентства «Город» , специалисты которого за 10 лет работы успешно отработали более 1000 дел по согласованию перепланировок самой разной сложности в Москве и Московской области.

Мы проанализировали весь опыт работы и выделили наиболее типичные ошибки, совершаемые владельцами недвижимости в многоквартирных домах. Все они ведут к штрафам, повторному ремонту или даже судебным взысканиям. Вот самые популярные из них.

Перепланировка без проекта и разрешительных документов



Владельцы покупают квартиру и сразу же приступают к ремонту со сносом «лишних стен» и изменению назначения комнат. Им хочется как можно скорее приспособить жилое пространство под свои мечты и представления. Но Жилищный кодекс РФ информирует нас о том, что первым шагом на пути к изменениям должно стать согласование проекта перепланировки с МЖИ или местной администрацией. Даже незначительное изменение конфигурации квартиры относительно плана БТИ требует согласования. И только после того как письменное разрешение МЖИ о согласовании перепланировки окажется на руках, можно приступать к ремонту.

Стоит отметить, что в Москве на сегодняшний день существует процедура согласования перепланировки по ранее выполненному ремонту, но этот процесс сопровождается оплатой штрафа за ранее сделанный ремонт без согласования, а также рисками, связанными с ошибками в ремонте, которые согласовать в принципе невозможно.

Демонтаж несущих конструкций

Пункт понятный, однако, в нашей практике было немало случаев устройства проемов в несущих стенах и демонтажа несущих конструкций без получения разрешений и проектной документации. Это серьезное нарушение безопасности всего жилого дома, поэтому последствия таких неправомерных действий трудно даже вообразить. Жилищный кодекс предусматривает санкции в отношении таких нарушителей, вплоть до лишения права собственности на квартиру.

Размещение кухни над жилой комнатой нижерасположенной квартиры и перенос «мокрых зон»

Речь идет о переносе кухни в жилую комнату или расширении кухни за счет площади жилой комнаты. Обе эти манипуляции запрещены.

Сюда же отнесем нарушение норм о расположении ванной комнаты или санузла над жилой комнатой. Какой бы современной ни была система гидроизоляции, деформация гидроизоляционного слоя происходит так или иначе, вес кухонного оборудования или мебели играют не последнюю роль в этом процессе. Гидроизоляционный слой может растрескаться, а в образовавшиеся трещины легко просочиться вода. При таком раскладе затопить соседей снизу не составит труда.

Запрет на перенос «мокрых зон» не относится к владельцам квартир первого этажа, во всех других случаях — это серьезное нарушение. Есть ли альтернатива? Допустим лишь вариант увеличения санузла или ванной за счет коридора или кладовой.

Объединение кухни, где есть газовая плита, с комнатой

Такое объединение запрещено. Но есть два варианта:

Заменить газовую плиту на электрическую, путем обрезки газа в Мосгазе и увеличения электрической мощности в Мосэнергосбыте. В таком случае вы можете полностью демонтировать перегородку между комнатой и кухней, перегородка при этом не должна быть несущей. В результате получится просторная кухня-гостиная.

Оставить на кухне газовую плиту и установить плотную герметичную перегородку между кухней и комнатой, чтобы соблюсти требования по безопасности. Перегородка может быть раздвижной или распашной. Главное требование, предъявляемое к ней – это плотность закрывания.

Объединение балкона или лоджии с комнатой или кухней

Еще до 2012 года подобное изменение было возможно согласовать, но потом Постановлении правительства Москвы этот пункт перепланировки был удален. Теперь лоджию или балкон можно объединить с комнатой только, если установить между ними стеклянные раздвижные двери. Нужно, однако, позаботиться о том, как правильно перенести батарею центрального отопления, ведь перенос ее на лоджию категорически запрещен.

В этом случае собственник квартиры может установить «французское окно». Такое остекление в пол вместо окна, двери и подоконника из двойного или тройного стеклопакета, украсит пространство, обогатив его светом.

Радиатор отопления должен остаться при этом в исходном помещении, его можно перенести с подоконного блока на соседнюю стену. Лоджию можно оснастить теплыми полами и электрическими конвекторами.

Несоблюдение норм площади

Очень важный пункт, знание которого поможет избежать массы нарушений. Следует помнить, что в однокомнатной квартире минимальная площадь жилой комнаты должна составлять 14 кв.м, в двухкомнатной и более — 16 кв.м, остальных комнат — 8 кв.м.

Демонтаж вентиляционных шахт и коробов

Они необходимы для вентиляции помещений и прокладки других коммуникаций. Даже частичный демонтаж коробов и шахт является нарушением целостности общего имущества собственников дома. Для демонтажа короба или шахты необходимо собрать подписи от всех собственников дома.

Устройство выхода из помещения, оборудованного унитазом, непосредственно в жилую комнату или кухню

Такая перепланировка запрещена, но из этого запрета есть и исключения. Так, если в квартире два санузла оборудованных унитазом, то допускается выход одного из них устроить в спальню, а выход другого – в коридор или холл. При таком расположении санузлов перепланировка пройдет согласование.

Ремонт без ошибок — задача нелегкая, но возможная. Помните, что многие схемы перепланировки помещения строго регламентированы, а большая часть работ по созданию документации может быть выполнена только компанией с лицензией СРО. Мы рекомендуем на этапе разработки планировочного решения обращаться к специалистам за бесплатной консультацией, чтобы не пришлось тратить двойную норму бюджета на новый ремонт.