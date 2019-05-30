Сэкономить тысячу на ипотеке: что даст отцовский капитал

Поддержать демографию, решить квартирный вопрос

Накануне стало известно, что в России может появиться отцовский капитал, (аналогичный материнскому). С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. Новую субсидию предлагают выплачивать при рождении в семье третьего ребенка и при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Сам отцовский капитал не будет исключать материнский, а дополнять его. Сумма выплат также составит 430 тыс рублей.

"Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", - говорит автор документа, зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Начать реализацию проекта планируется с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а впоследствии тиражировать на все регионы. Новая ситуация должна поддержать демографическую ситуацию в стране . В прошлом году население России впервые за 10 лет начало сокращаться. За 2018 год россиян стало меньше на 86,6 тыс человек. По данным Росстата, на начало этого года население России составило 146,7 млн человек.

Между тем, это не первая мера, направленная на поддержку российских семей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возможности выплаты маткапитала за первого ребенка в семье. "Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, на это потребуются значительные средства", - говорила Татьяна Голикова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить программу по предоставлению маткапитала до 2025 года. С аналогичной инициативой выступали и в Минтруде. Ранее президент России Владимир Путин предложил при рождении третьего и последующих детей компенсировать семьям 450 тыс рублей на погашенияе ипотечного кредита. Соответствующий законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме. Также для семей с детьми действует льготная ипотека под 6% годовых. По данным Минфина, льготной ипотекой воспользовались 10 тыс российских семей.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Она продлена до конца 2021 года. Сертификат выдается за рождение или усыновление второго или последующего ребенка в семье. Сумма маткапитала составляет более 453 тыс рублей. С 2020 года сумма вырастет до 470 тыс рублей. Маткапитал нельзя обналичить, средства можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей.

Отцовский капитал даст эффект вкупе с другими льготами

Введение отцовского капитала оценивают эксперты положительно. Вот только появление новой субсидии не повысит серьезно спрос на жилье. Эффект от отцовского капитала в большей степени получат регионы, где стоимость квадратного метра дешевле.

Любые идеи в плане повышения рождаемости и укрепления семья – только на пользу, Другой вопрос – насколько принимаемые меры дадут ожидаемый результат, говорит председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой".

Появление отцовского капитала, безусловно, актуальная идея, считает гендиректор Level Group Кирилл Игнахин.

С одной стороны, допвыплата позволит поддержать спрос на рынке недвижимости, особенно на фоне подорожавшей ипотеки и предстоящего перехода на проектное финансирование. С другой стороны, дополнительные меры направлены на стимулирование рождаемости.

По мнению управляющий партнер компании "Метриум", участника партнерской сети CBRE Марии Литинецкой, сама по себе выплата в 450 рублей вряд ли кардинально изменит ситуацию с доступностью жилья.

"Однако многодетные семьи также могут рассчитывать на погашение ипотеки маткапиталом и льготную ставку под 5-6% годовых на весь срок кредитования, в зависимости от банка. В совокупности данные факторы смогут снизить переплату по кредиту, что повысит как рождаемость, так и количество сделок", - считает она.

При этом, эксперты обращают внимание, что сама покупательская аудитория, которая может воспользоваться материнским капиталом (а в будущем и отцовским) небольшая. Так, по итогам прошлого года в Москве было зарегистрировано 142 тыс семей с тремя и более детьми. Это относительно небольшое число при общей официальной численности населения в 12,5 млн человек.

Эффект для регионов будет значительнее, чем в Москве

Сделки с использованием материнского капитала на рынке новостроек – явление не очень распространенное, в частности, в "БЕСТ-Новострой" из общего объема покупок на них приходится не более 5%, отмечает Ирина Доброхотова. Объясняется это просто: если в семье нет накоплений, то 450 тысяч рублей маткапитала для покупки квартиры – это крайне скромная сумма. Ипотека для многодетной семьи, где как правило, работает один из родителей довольна обременительна.

В наших проектах клиенты с детьми составляют порядка 60% всего числа покупателей, и многие действительно используют сертификат МСК для покупки жилья, говорит Кирилл Игнахин. Более того, в прошлом году в нашем проекте проходила специальная акция – мы утраивали маткапитал при покупке ряда квартир.

По данным Пенсионного фонда, с 2009 по 2017 гг. более 5 млн российских семей получили маткапитал на 2 трлн рублей. Из этой суммы 92% направлено на решение жилищных вопросов.

Реализацию проекта планируется начать с регионов, куда войдут Дальний Восток, Калининградская область, Севастополь и Крым.

Квартиры в регионах существенно дешевле, чем в Москве, и там два капитала (материнский плюс отцовский) однозначно будут хорошим подспорьем для приобретения недвижимости, считает Ирина Доброхотова.

Например, на западном побережье Крыма (Евпаторийский район) трехкомнатную квартиру можно купить за 3-4 млн рублей в зависимости от качества ремонта и удаленности от моря. При таком ценнике совокупная сумма отцовского и материнского капитала - 900 тыс рублей может стать как минимум первоначальным взносом (ПВ) при покупке в ипотеку.

Если же говорить о Москве, то здесь этой совокупной суммы может хватить на первоначальный взнос только для покупки однушки, которая для многодетной семьи – вариант неприемлемый.

Возьмем в качестве примера среднюю трёхкомнатную квартиру массового сегмента в старых границах Москвы, ее стоимость сегодня составляет 13,3 млн рублей, добавляет Мария Литинецкая.

При ПВ 20% или 2,66 млн рублей, сумма займа составит 10,34 млн рублей. Средний срок выплаты по ипотеке увеличился почти до 18 лет. Именно это значение возьмем в качестве отправной точки. При ставке 5% по семейной ипотеке переплата составит 5,4 млн рублей, сумма ежемесячного платежа – 72,7 тыс рублей. При использовании маткапитала (453 тыс рублей) переплата снижается до 5,16 млн рублей, ежемесячный платеж – до 69,5 тыс рублей. Отцовский капитал дополнительно снизит переплату до 4,93 млн рублей, ежемесячный взнос – до 66,3 тыс рублей.

"Таким образом, в столичном регионе выплата в 450 тыс рублей многодетным семьям из-за высоких цен на жилье не позволит значительно снизить переплату по ипотеке. Разница в 230 тыс рублей на протяжении 18 лет – это экономия всего лишь тысячи рублей в месяц", - отмечает управляющий партнер компании "Метриум".

Поэтому компенсация ипотечных кредитов многодетным семьям станет финансовым подспорьем в первую очередь для жителей регионов.

В целом влияние на спрос будет незначительным, считают эксперты. В "БЕСТ-Новострой" прогнозируют рост сделок максимум на 2-3%, то есть при существующей доле в 5% при принятии закона этот объем увеличится максимум до 8%.

В основном многодетные проживают в сельской местности в южных регионах, то есть совсем не там, где сейчас концентрируется спрос на новостройки. Напротив, в крупных агломерациях многодетных семей меньше всего (1-3%), поясняет Мария Литинецкая.

Спрос на покупку недвижимости с помощью отцовского капитала, в первую очередь может увеличиться на рынке вторичной недвижимости, считает коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова.

Многодетная семья не всегда имеет возможность одновременно арендовать просторное жилье и платить ипотеку за строящийся объект. Поэтому нередко выбираются уже сданные дома.