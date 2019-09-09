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Сельский врач уволился после 25 работы из-за квартирного вопроса

9 сентября 2019 г. 246
Фото: © shutterstock.com

Сельский доктор из Ленинградской области уволился и уехал из-за отказа местных властей передать ему в собственность выделенный государством дом.

Участковый терапевт проработал в Лидском поселении Бокситогорского района Ленобласти более 25 лет. Долгое время доктор добивался, чтобы ему предоставили удобное жилье – все это время он жил в маленькой казенной комнате.

В комитете здравоохранения Ленобласти порталу Online47 рассказали, что варианты жилья для врача подбирали в течение пяти лет. Обращались даже к местным предпринимателям, но отклика не получили. В итоге средства были найдены, доктор сам выбрал жилье, ему помогли с ремонтом. В доме есть бойлер, душевая кабина и стиральная машина.  

Однако после того, как жилищная проблема была решена, доктор уволился и уехал в деревню в Ярославской области. Проблема в том, что власти отказались передать ему в собственность помещение – по закону приватизировать служебное жилье врач может только через 10 лет. Если же процесс ускорить, приватизация будет возможна через 2-3 года.

Но врач выставил ультиматум: либо ему сразу же передают дом в собственность, либо он увольняется. Дом ему не передали, и доктор свое слово сдержал.  

Чиновники уверяют, что жителям поселения волноваться не о чем – нового терапевта уже ищут, к тому же дом для него уже есть.

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