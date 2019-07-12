Семь подруг вскладчину купили дом и собираются жить в нем в старости

Лучшие подруги из китайской провинции Гуанчджоу, которые познакомились во время работы в газете, решили воплотить свою мечту в жизнь. Собираясь вместе, они нередко говорили, что в старости хотели бы жить вместе в огромном доме.

В какой-то момент женщины приняли решение не ждать старости, а начать готовиться к этому событию заблаговременно.

Они потратили 4 миллиона юаней на приобретение дома и земли: теперь в собственности подруг трехэтажный дом с семью спальнями, бассейном, террасами и восхитительным садом.

Сейчас подругам около 40. У них есть семьи, но на пенсии они собираются жить в купленном ими доме. Уже сейчас они собираются в доме вместе с мужьями и детьми, чтобы все заранее познакомились и подружились.