ГлавнаяЖильеСемье из аварийного дома предложили переехать в разрушенную коммуналку

Семье из аварийного дома предложили переехать в разрушенную коммуналку

24 апреля 2019 г. 243
Фото: © shutterstock.com

Семье из подмосковного Подольска предложили новое жилье взамен старого, где рухнул потолок. Правда, выяснилось, что новая квартира оказалась хуже прежней.

Семья жила в аварийном доме, сроки расселения которого неоднократно сдвигались. Они пытались купить квартиру в новостройке и вложились в долевое строительство, но дом стал долгостроем.

В итоге семье позвонили представители администрации округа и предложили перебраться в шестикомнатную коммуналку. Однако приехав посмотреть новую квартиру, переселенцы поняли, что новый вариант гораздо хуже старого: санузел в квартире не работает, а стены и потолок разрушены.  

В администрации муниципалитета произошедшее назвали несостыковкой и заверили, что занимаются решением вопроса, сообщает РИАМО.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>