Съемное жилье будет востребовано из-за эскроу-счетов

Цены на съемное жилье в России продолжают расти, но уже медленнее. В июле средняя ставка по России составляет 15,7 тысячи рублей в месяц – всего на 0,1% дороже, чем в июне.

Однако рост стоимости съемного жилья зависит от города. Так, в Москве ставки выросли за месяц на 2%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследования компаний по поиску жилья. Подорожали квартиры в Казани, Сочи и Краснодаре.

В некоторых городах отмечено снижение ставок – эксперты связывают это с летним затишьем и особенностями летней аренды: пенсионеры, уезжающие на дачи, свое жилье сдают дешевле.

С осени цены могут начать рост, считают аналитики, - съемное жилье будет дорожать в среднем на 1% в месяц.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве сейчас составляет 37 тысяч рублей в месяц – за год подорожание составило 6,5%. Владельцы пытаются покрыть сокращающиеся убытки в условиях инфляции, но рискуют сроками сдачи – объекты могут долго простаивать.

Спрос на съемное жиль в ближайшее время обеспечит неопределенность, связанная с переходом строительной сферы на схему с эскроу-счетами. К тому же многие потенциальные покупатели жилья ждут снижения ипотечных ставок.