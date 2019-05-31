Семья из Подмосковья поселила у себя дома диких голубей

Жильцы подмосковных Химок превратили квартиру в голубятню. Они подкармливают диких голубей, которые прилетают через открытые окна.

Соседи возмущены – из-за голубей на территории дома антисанитария. Толстым слоем голубиного помета покрыт и фасад дома, и прилегающая дорога.

В квартире живет немолодая семейная пара, сообщает "Подмосковье сегодня". Для голубей они отвели целую комнату, а на возмущение соседей отвечают, что это их личное дело.

В управляющей компании сообщили, что в курсе сложившейся ситуации. Поскольку голуби нарушают санитарное состояние жилища, речь идет об административном нарушении. Представители УК поставили в известность о происходящем полицию.