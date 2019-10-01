Семья из США переехала вместе с домом - особняк везли по реке

Семья из американского штата Мэриленд переехала в другой город вместе с фамильным особняком, который транспортировали по реке.

Семья владеет особняком более 250 лет. Дом, построенный в 1764 году, был свадебным подарком, и с той поры передавался по наследству из поколения в поколение.

Нынешние владельцы решили переехать, но бросить дом не смогли. В итоге особняк погрузили на специальную баржу, и он проплыл по реке около 80 километров. Транспортировка дома обошлась семье примерно в 1 миллион долларов.

Перевозкой особняка занималась компания, у которой уже был опыт перевозки маяков. Был даже создан сайт, посвященный переезду дома, с фотографиями и историей здания.