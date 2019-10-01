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Семья из США переехала вместе с домом - особняк везли по реке

1 октября 2019 г. 338
Фото: ©eastonhousemove.com

Семья из американского штата Мэриленд переехала в другой город вместе с фамильным особняком, который транспортировали по реке.

Семья владеет особняком более 250 лет. Дом, построенный в 1764 году, был свадебным подарком, и с той поры передавался по наследству из поколения в поколение.

Нынешние владельцы решили переехать, но бросить дом не смогли. В итоге особняк погрузили на специальную баржу, и он проплыл по реке около 80 километров. Транспортировка дома обошлась семье примерно в 1 миллион долларов.  

Перевозкой особняка занималась компания, у которой уже был опыт перевозки маяков.  Был даже создан сайт, посвященный переезду дома, с фотографиями и историей здания.

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