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Семья погорельцев из смоленского села живет в парнике

20 мая 2019 г. 507
Фото: © shutterstock.com

В селе Екимовичи Смоленской области семейная пара после пожара осталась без дома. Глава местной администрации отказалась предоставить им временное жилье.

Уже месяц немолодые супруги вынуждены жить в парнике – там они обустроили спальное место. Готовят под навесом. От дома остался только фундамент. 

Фото: ©  readovka.ru

В поселке есть свободное жилье, но предоставлять его супругам никто не спешит, пишет readovka.ru. Квартира якобы закреплена за местным жителем, но по факту в ней никто не живет, и жилплощадь пустует.

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