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Серийные воры обносили подмосковные дачи всей семьей

17 мая 2019 г. 339
Фото: © shutterstock.com

В Подмосковье семья из трех человек совершала кражи из частных домов. Воров задержали во время очередной кражи.

Злоумышленники орудовали на территории Богородского округа. Они разбивали окна и проникали в дачи, откуда уносили инструменты, одежду и бытовую технику.

На дело ходили всей семьей: ранее судимый 28-летний мужчина, его 38-летняя супруга и ее 18-летний сын.  В квартире, где проживало криминальное семейство, нашли часть похищенного ранее имущества – его изъяли.

Полиция установила причастность подозреваемых к 13 аналогичным преступлениям, общий ущерб составил около 650 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва".

Теперь всей семье грозит тюремный срок до 10 лет.

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