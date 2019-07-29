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Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку

29 июля 2019 г. 177
Фото: © YouTube/Boram Tube ToysReview

Маленькая звезда YouTube зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе дом в несколько этажей.

Шестилетняя девочка, известная под ником Boram, купила пятиэтажный дом в престижном районе Сеула за  6 миллионов фунтов стерлингов. Площадь одного этажа здания, построенного в 1975 году, составляет 258 квадратных метров.

На два блога малышки подписано более 30 миллионов человек. Ее ежегодный заработок составляет порядка 2,5 миллиона фунтов, пишет The Mirror.

Как отмечается, площадь одного этажа постройки, которая была построена еще в 1975 году, занимает 258 квадратом. Для чего ребенку понадобился этот дом, не уточняется.

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