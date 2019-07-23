Школьник из Башкирии построил подворье в старославянском стиле

Одиннадцатиклассник из Башкирии построил подворье в старославянском стиле, воссоздав несколько конструкций X века.

Школьник давно увлекается старославянской культурой. Он построил дом, сделал мебель, освоил гончарное и кузнечное ремесла, увлекается ткачеством и выращивает гречиху и лен.

Древней культурой мальчик заинтересовался с подачи бабушки, а потом начал изучать ее самостоятельно.

Построенная изба огорожена забором, за которым стоит еще и кузница. Посреди избы стоит печь, на ней посуда – есть и старинная.

Материалы для строительства школьник приобретает на деньги от продажи меда – у него есть своя пасека. На экскурсии в 11-класснику приезжают группы из других городов, сообщает Bash News.