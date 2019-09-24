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Швейцарская деревня заманивает жителей деньгами

24 сентября 2019 г. 617
Фото: © shutterstock.com

Швейцарская деревня решила омолодиться – всем желающим поселиться в ней власти обещают выплатить по 1,5 тысячи долларов наличными, но есть одно условие.

Власти сельского поселения Гросдитвиль обещают 1510 тысяч долларов тому, кто захочет приехать и остаться. Но этому человеку должно быть меньше 30 лет, и жилье в деревне должно быть первым отдельно от родителей, пишет Prian.ru.

В деревне, население которой составляет 870 человек, в наличии много пустых квартир, и мэрия решила, что такое предложение побудит молодежь переехать.

Четыре человека уже воспользовались предложением. Выплаченных денег хватит на первый месяц аренды: квартиры-студии в деревушке стоят порядка 960 долларов в месяц, а двухкомнатные – от 1460 долларов.

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