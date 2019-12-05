Сибиряк поджег квартиру своей возлюбленной с помощью дезодоранта

Житель Красноярска устроил пожар в квартире своей возлюбленной с помощью дезодоранта, решив ей таким образом отомстить.

Инцидент произошел этим летом. В полицию поступило сообщение о пожаре в Свердловском районе. Оказалось, что квартиру, владелицей которой является 26-летняя девушка, подожгли. По данным правоохранителей, причастным к пожару оказался 27-летний возлюбленный девушки. За день до пожара пара поссорилась. Девушка попросила молодого человека съехать с ее квартиры и ушла на работу. Но молодой сибиряк решил так просто не уходить.

"На почве ревности в состоянии алкогольного опьянения мужчина решил отомстить. Он поджег распыленный дезодорант, после чего загорелся диван и вещи", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

На поджигателя завели уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога". Теперь его ждет суд.