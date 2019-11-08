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Сирота получила от государства квартиру с долгами за коммуналку

8 ноября 2019 г. 392
Фото: © shutterstock.com

Сирота из Челябинской области получила квартиру с непогашенной задолженностью за услуги ЖКХ.

Квартиру девушка получила год назад, и с того момента ей приходят квитанции с требованием погасить долги предыдущих собственников. Задолженность составляет 17 тысяч рублей, пишет Znak.com.

Сирота обращалась в прокуратуру и органы опеки и даже писала письмо президенту. Власти сообщили девушке, что на ней долгов нет – задолженность относится к другим людям, и этот вопрос должны решать управляющая компания и ресурсоснабжающие организации.

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