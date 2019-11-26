Сиротам могут предоставить выбор между квартирой и сертификатом

Детям-сиротам могут предоставить сертификаты на самостоятельную покупку квартиры. Норму предлагают включить в закон о расширении механизма о предоставлении жилья сиротам.

Людям старше 23 лет, имеющим право на получение жилья от государства и включенным в список детей-сирот, предложат выбор между готовой квартирой и сертификатом, рассказала "Парламентской газете" депутат Госдумы Борис Гладких.

Законодательная норма установит размер единовременной выплаты по сертификату, сроки и условия его реализации и категории граждан, которые могут такие сертификаты получить.

Сертификат позволит сиротам покупать жилье там, где им удобно. Сейчас муниципальные власти могут предоставить сиротам не более 25% квартир в доме. Если в населенном пункте жителей меньше 10 тысяч, сиротам могут отдать и все квартиры в доме.

Из-за этого в ряде регионов жилье для сирот строят в небольших пунктах, где нет условий для социализации, сложно найти работу и заняться детьми.

Подготовкой документов для изменений в законодательство занимается Минпросвещения. По данным ведомства, в России не обеспечены жильем около 175 тысяч детей-сирот старше 18 лет.