Сироты, не получившие квартир, второй день голодают в центре Хабаровска

В Хабаровске второй день продолжается акция бывших воспитанников детских домов, не получивших жилье от государства.

Люди устроили голодовку на центральной площади города, требуя у властей свое жилье. 10 участников акции провели ночь у здания правительства края, сообщает "Интерфакс".

Участники акции говорят, что останутся на площади до полного решения проблемы. Некоторые ждут квартир, полагающихся им по закону, более 10 лет.

Накануне одна из протестующих была госпитализирована, сейчас она находится в удовлетворительном состоянии и получает необходимое лечение.

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С активистами встретился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он сообщил, что в этом году почти 600 квартир для сирот будут сданы, однако за год решить проблему сирот невозможно, поскольку есть и другие категории льготников.

Между тем, Следственный комитет начал проверку информации о нарушении прав детей-сирот на получение жилья. Следователи ищут в действиях хабаровского правительства признаки преступления, предусмотренные статьей 239 УК РФ (халатность).