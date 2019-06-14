Следователи разберутся с нарушением прав жильцов плесневелого барака-памятника

Люди вынуждены жить в ужасных условиях – без горячей воды, с отсыревшими стенами и плесенью. В постройку XVIII века жителей Красногорска заселили 45 лет назад – "временно".

Сюжет о жителях барака был показан в программе "Вести. Москва" на телеканале "Россия 1". После этого Следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области организовал проведение доследственной проверки, сообщили ТАСС в Следственном комитете.