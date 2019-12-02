Слепой пенсионер построил дом на ощупь

Инвалид по зрению из Рязанской области сам построил дом для своей матери.

О ходе работ Владимир Крысанов из деревни Зыртки Рязанской области рассказал YouTube-каналу ForumHouse.

Строительство велось на ощупь – пенсионер говорит, что для незрячих это обыденность. Для стройки он использовал материалы, собранные на свалки – и доски, и оконные рамы. При этом мужчина пользовался пилой, фуганком, дрелью.

Строить дом пенсионеру помогали его пожилая мать и собака, которую мужчина называет четвероногим навигатором.

Владимир – незрячий с рождения. "Раньше хотя бы свет-тьму различал, а теперь даже солнца не вижу, только чувствую, что печет", – рассказал он.