Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеСлепой пенсионер построил дом на ощупь

Слепой пенсионер построил дом на ощупь

2 декабря 2019 г. 144
Фото: © youtube.com/FORUMHOUSE

Инвалид по зрению из Рязанской области сам построил дом для своей матери.

О ходе работ Владимир Крысанов из деревни Зыртки Рязанской области рассказал YouTube-каналу ForumHouse.

Строительство велось на ощупь – пенсионер говорит, что для незрячих это обыденность. Для стройки он использовал материалы, собранные на свалки – и доски, и оконные рамы. При этом мужчина пользовался пилой, фуганком, дрелью.

Строить дом пенсионеру помогали его пожилая мать и собака, которую мужчина называет четвероногим навигатором.

Владимир – незрячий с рождения. "Раньше хотя бы свет-тьму различал, а теперь даже солнца не вижу, только чувствую, что печет", – рассказал он.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>