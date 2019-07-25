Слепых пенсионеров из Кузбасса лишили квартиры

В Кузбассе инвалид и его жена стали жертвами мошенников, которые незаконно завладели их жильем.

Супруги, оба инвалиды по зрению, три года назад познакомились с местным предпринимателем, который по собственной инициативе сделал в их квартире ремонт, а потом стал требовать за это деньги.

Поскольку денег у пожилых людей не было, он начал забирать их пенсии. После одного из визитов пенсионер обнаружил пропажу факсимиле своей подписи, а спустя некоторое время узнал, что квартира, в которой он живет, ему больше не принадлежит.

Видеоролик, в котором пенсионеры рассказали о своей беде, появился в Интернете. После этого по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.