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Слепых пенсионеров из Кузбасса лишили квартиры

25 июля 2019 г. 275
Фото: © shutterstock.com

В Кузбассе инвалид и его жена стали жертвами мошенников, которые незаконно завладели их жильем.

Супруги, оба инвалиды по зрению, три года назад познакомились с местным предпринимателем, который по собственной инициативе сделал в их квартире ремонт, а потом стал требовать за это деньги.

Поскольку денег у пожилых людей не было, он начал забирать их пенсии. После одного из визитов пенсионер обнаружил пропажу факсимиле своей подписи, а спустя некоторое время узнал, что квартира, в которой он живет, ему больше не принадлежит.   

Видеоролик, в котором пенсионеры рассказали о своей беде, появился в Интернете. После этого по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

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