Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеСлишком дорого: желающих отметить Новый год в коттедже становится все меньше

Слишком дорого: желающих отметить Новый год в коттедже становится все меньше

19 ноября 2019 г. 202
Фото: © shutterstock.com

Аренда частных домов в Подмосковье на новогодние праздники становится все менее популярной. С каждым годом число желающих снять коттедж или дачу сокращается.

Аналитики прогнозируют 40-процентное падение спроса на новогоднюю аренду коттеджей. Обычно выгодные предложения пытаются бронировать заранее, еще в ноябре, а кто-то даже и в октябре, но в этом году наниматели не активны, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Желающие отметить праздник за городом сейчас предпочитают бутик-отели, мини-гостиницы и небольшие дома отдыха.

Без внимания остаются даже объекты эконом-класса – они слишком дороги для арендаторов этого сегмента. Платежеспособность населения падает, и люди теперь считают подобные траты излишними.

Часть жителей столичного региона в целом не заинтересована в проведении зимних каникул в Подмосковье, предпочитая отдых на курортах – как российских, так и заграничных: стоимость отпуска на курорте и в подмосковном коттедже нередко одинакова. 

Теги:
Связанные компании:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>