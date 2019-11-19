Слишком дорого: желающих отметить Новый год в коттедже становится все меньше

Аренда частных домов в Подмосковье на новогодние праздники становится все менее популярной. С каждым годом число желающих снять коттедж или дачу сокращается.

Аналитики прогнозируют 40-процентное падение спроса на новогоднюю аренду коттеджей. Обычно выгодные предложения пытаются бронировать заранее, еще в ноябре, а кто-то даже и в октябре, но в этом году наниматели не активны, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Желающие отметить праздник за городом сейчас предпочитают бутик-отели, мини-гостиницы и небольшие дома отдыха.

Без внимания остаются даже объекты эконом-класса – они слишком дороги для арендаторов этого сегмента. Платежеспособность населения падает, и люди теперь считают подобные траты излишними.

Часть жителей столичного региона в целом не заинтересована в проведении зимних каникул в Подмосковье, предпочитая отдых на курортах – как российских, так и заграничных: стоимость отпуска на курорте и в подмосковном коттедже нередко одинакова.