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СМИ выяснили, сколько стоят квартиры в крымском "доме Зеленского"

6 мая 2019 г. 366
Фото: © EPA

Журналисты выяснили, сколько стоят квартиры в элитном жилом комплексе в крымском поселке Ливадия, где одна из квартир принадлежит жене избранного президента Украины Елене Зеленской.

Квартира, которую купила Зеленская, расположена в ЖК "Император". Квартиры там продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, однако недвижимость, принадлежащая супруге президента, на продажу не выставлена, сообщает РИА Новости.

Жилье Еленая Зеленская купила в 2013 году – еще до воссоединения Крыма с Россией. После покупки были уплачены все налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Владимиром Зеленским. Пресс-служба штаба избранного украинского президента заявила, что тот намерен пользоваться жильем "только после обязательного возвращения Крыма Украине".

Зеленского в жилом комплексе последний раз видели около двух лет назад – об этом рассказали местные жители. Риелтор, который занимается продажами жилья в "Императоре", сообщил, что в настоящее время на реализацию выставлены квартиры площадью от 50 до 200 квадратных метров стоимостью от 12 до 40 миллионов рублей. "Квартиры Зеленских в продаже нет", - добавил он.

ЖК "Император" представляет собой пятиэтажное здание с закрытой территорией. У комплекса есть свой паркинг и пляж, к которому можно пройти через парк. На крыше расположен бассейн и солярий.

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