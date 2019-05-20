ГлавнаяЖильеСнять дачу у воды можно по цене аренды московской квартиры

Снять дачу у воды можно по цене аренды московской квартиры

20 мая 2019 г. 426
Фото: © shutterstock.com

Аналитики подсчитали, в какую сумму обойдется аренда дач в Подмосковье у большой воды.

Самое дешевое предложение обойдется в 35 тысяч рублей – за эти деньги можно арендовать квартиру в Москве. Дом площадью 51 квадратный метр расположен в 20 км от МКАД, до Клязьминского водохранилища от него можно дойти за 15 минут. В доме есть все удобства, прилагается участок в 18 соток.

На втором месте – дача за 39 тысяч рублей в месяц в 35 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. Площадь дома составляет 100 квадратных метров, есть участок в 15 соток. Дача находится в 2 км от Пестовского водохранилища, говорится в обзоре компании "Миэль-Аренда".

Третье место – у предложения за 63 тысячи рублей в месяц. Арендатор получит коттедж в трех минутах ходьбы от Пестовского водохранилища. Дом расположен в 37 км от МКАД.

Читайте также:

Подмосковные дачи сдаются за 5 тысяч рублей

В пяти районах Подмосковья дачу на лето снять нельзя

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>