Снять дачу у воды можно по цене аренды московской квартиры

Самое дешевое предложение обойдется в 35 тысяч рублей – за эти деньги можно арендовать квартиру в Москве. Дом площадью 51 квадратный метр расположен в 20 км от МКАД, до Клязьминского водохранилища от него можно дойти за 15 минут. В доме есть все удобства, прилагается участок в 18 соток.

На втором месте – дача за 39 тысяч рублей в месяц в 35 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. Площадь дома составляет 100 квадратных метров, есть участок в 15 соток. Дача находится в 2 км от Пестовского водохранилища, говорится в обзоре компании "Миэль-Аренда".

Третье место – у предложения за 63 тысячи рублей в месяц. Арендатор получит коттедж в трех минутах ходьбы от Пестовского водохранилища. Дом расположен в 37 км от МКАД.

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