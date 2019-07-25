Снять квартиру в Подмосковье будет в 5 раз дешевле, чем дом

Аналитики сравнили арендные ставки на дома и квартиры в российских регионах и выяснили, где самый большой разрыв по цене.

Больше всего сэкономят при переезде из съемного дома в квартиру жители Московской и Ленинградской областей. Частный дом рядом со столицей – символ престижа, в то время как квартира – обычное жилье, к тому же расположенное далеко от работы. Разница в ставках в Подмосковье составила 4,5 раза, в Ленобласти – 4,4 раза. В цифрах – 102,6 тысячи рублей в Московской области и 63,6 тысячи рублей в Ленинградской, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

В 4,1 раза отличаются показатели в Кирове и Магнитогорске: за проживание в доме там придется заплатить чуть более 40 тысяч рублей, в квартире – 10 тысяч рублей в месяц.

Троекратный разрыв отмечен в Калужской и Владимирской областях, в 2,7 раза дома дороже квартир в Москве и Петербурге.

В 2,6 раза отличаются ставки на дома и квартиры в Казани и Екатеринбурге, в 2,5 раза в Новосибирске, в 2,4 раза в Нижнем Новгороде.

В среднем по всем городам разница между арендой дома и квартиры составила 19,7 тысячи рублей в месяц, или 2,1 раза.

Практически полное сближение ставок на дома и квартиры отмечено во Владивостоке, где разница составила всего 2,9 тысяч рублей в месяц, а в Чите и Кемерове снять дом будет дешевле, чем квартиру – разница в пользу дома составит 3 тысячи рублей.