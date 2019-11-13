Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеСобирателя "ценностей" с помойки выселили из квартиры

Собирателя "ценностей" с помойки выселили из квартиры

13 ноября 2019 г. 230
Фото: © shutterstock.com

В Новосибирске из квартиры выселили очередного собирателя мусора, превратившего свое жилье в помойку, а жизнь соседей – в ад с крысами и тараканами.

Мужчина являлся нанимателем жилья у муниципалитета и игнорировал требования об устранении нарушений и приведения квартиры в порядок. В итоге администрация подала на него в суд, который и вынес решение о выселении.

В УФСПП порталу VN.RU рассказали, что квартиру можно было найти, даже не зная точного адреса – настолько сильным был едкий запах, шедший из нее. Требование о выселении крайне возмутило мужчину.  "Не позволю никому прикоснуться к моим ценностям", - заявил он.

Собирателю помоечных сокровищ дали срок для вывоза имущества. После этого выяснилось, что из квартиры он съехал, однако все "ценности" оставил на месте. Администрация решает вопрос о вывозе мусора из квартиры.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>