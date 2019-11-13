Собирателя "ценностей" с помойки выселили из квартиры

В Новосибирске из квартиры выселили очередного собирателя мусора, превратившего свое жилье в помойку, а жизнь соседей – в ад с крысами и тараканами.

Мужчина являлся нанимателем жилья у муниципалитета и игнорировал требования об устранении нарушений и приведения квартиры в порядок. В итоге администрация подала на него в суд, который и вынес решение о выселении.

В УФСПП порталу VN.RU рассказали, что квартиру можно было найти, даже не зная точного адреса – настолько сильным был едкий запах, шедший из нее. Требование о выселении крайне возмутило мужчину. "Не позволю никому прикоснуться к моим ценностям", - заявил он.

Собирателю помоечных сокровищ дали срок для вывоза имущества. После этого выяснилось, что из квартиры он съехал, однако все "ценности" оставил на месте. Администрация решает вопрос о вывозе мусора из квартиры.