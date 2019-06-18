Специальные фонды для достройки проблемных объектов появятся в регионах

Речь в том числе, идет о создании специальных НКО для завершения строительства жилых долгостроев. Источниками финансирования спецфондов станут средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

По словам председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, процедура расходов фондов будет прозрачной, чтобы ни один бюджетный рубль не был потрачен зря.

"Также регион может реализовывать программу по достройке самостоятельно, без привлечения федерального бюджета, но в этом случае прописана субсидиарная ответственность региона за деятельностью регионального фонда", - отметил Николай Николаев, чьи слова приводит пресс-служба парламентария.

Документ устанавливает обязанности глав регионов по утверждению планов-графиков достройки проблемных объектов с одновременным внесением данных в единую информационную систему жилищного строительства публичного реестра проблемных объектов. В реестр автоматически попадут все дома, где просрочена сдача дома в эксплуатацию, пояснил парламентарий.

Поправки также запрещают любые схемы привлечения средств граждан при покупке жилья, кроме договоров долевого участия (ДДУ). "Никаких ПИФов, никаких ценных бумаг при покупке квартиры больше использоваться не будет. Никто не должен обманывать людей", - заявил Николай Николаев.

Законопроект поможет решить и проблему двойных продаж. Квартиру получат люди, чей ДДУ зарегистрирован первым в Едином госреестре недвижимости, а денежное возмещение - тот, чей ДДУ зарегистрирован позже.

Кроме этого, будет уточнена рыночная стоимость объекта при выплате возмещения обманутым дольщикам. Если раньше такое возмещение рассчитывалось из той стоимости, которая была на момент заключения ДДУ, то теперь этот показатель будет рассчитываться исходя из текущей рыночной стоимости аналогичного жилья.

Помимо этого, теперь средства маткапитала можно использовать при покупке жилья через эскроу-счета. Также предполагается, что по ДДУ будут продаваться все российские новостройки, включая и апартаменты.

"Мы распространили требования на застройщиков апартаментов аналогичные требованиям, которые применяются к застройщикам жилых домов. Апартаменты теперь можно продавать только через договора долевого участия, а новые проекты, где строятся апартаменты, могут реализовываться только через новый механизм эскроу-счета", - пояснил депутат.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.