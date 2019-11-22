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Спрос на недорогое съемное жилье в Москве превышает предложение в 2 раза

22 ноября 2019 г. 347
Фото: © shutterstock.com

Спрос на аренду жилья в Москве остается стабильно высоким. В  наиболее бюджетных сегментах он превышает предложение в 2-4 раза.

Максимальный разрыв между спросом и предложением отмечен в самом дешевом сегменте – до 25 тысяч рублей в месяц. Там желающих снять квартиру в 4 раза больше тех, кто недвижимость сдает, говорится в сообщении компании "Миэль-Аренда".

Самым большим спросом среди арендаторов пользуется ценовой диапазон от 25 до 45 тысяч рублей, здесь спрос превышает предложение в 2 раза.

Вариантами до 25 тысяч рублей интересуются редко, поскольку низкая стоимость часто обусловлена плохим состоянием жилья или его неудачным расположением. Арендаторы даже в бюджетном сегменте пытаются подобрать комфортное, чистое и аккуратное жилье, именно поэтому основной спрос приходится на квартиры стоимостью от 25 тысяч рублей.

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