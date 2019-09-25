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Спрос на новостройки в Новой Москве привел к их подорожанию

25 сентября 2019 г. 218
Фото: © shutterstock.com

Квадратный метр первичного жилья в Новой Москве подорожал за год на 16%. Влияние на цены оказал растущий спрос.

Больше всего в Новой Москве представлено квартир комфорт-класса – этот сегмент прочно укрепился в лидерах, на сегодняшний день он составляет 80% от всего предложения, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что люди приобретают квартиры "для реальной жизни", а не для перепродажи или аренды. Для этого "потребовалось иное качество и иной формат жилья - а именно комфорт", отметил глава департамента.

Жидкин добавил, что в настоящее время в ТиНАО в экспозиции находится более 7 тысяч квартир суммарной площадью порядка 439 тысяч квадратных метров.

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