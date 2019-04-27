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Спрос на жилье может поддержать "зеленая" ипотека

27 апреля 2019 г. 74
Фото: © shutterstock.com

Дополнительные меры по стимулированию спроса на жилье в России помогут выполнить задачи нацпроекта "Жилье и городская среда".

В регионах снижается спрос на жилье, и разрабатываемые меры обеспечат показатели нацпроекта, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Традиционные меры – субсидирование части ипотечной ставки и расширение уже существующих программ, но возможны и новые меры, к примеру "зеленая" ипотека, которая учитывает показатели энергоэффективности дома – покупатель такого жилья получает льготы и фиксированную ставку.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину, ДОМ.РФ и президенту Татарстана Рустаму Минниханову разработать меры по стимулированию спроса на строящееся жилье.

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