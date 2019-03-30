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Средняя московская квартира продается за 25 миллионов рублей

30 марта 2019 г. 3071
Фото: © shutterstock.com

Средний бюджет покупки вторичного жилья в Москве к началу марта составил 24,8 миллиона рублей. Средняя стоимость квадратного метра составила 173,9 тысячи.

Впрочем, средний бюджет покупки зависит от сегмента. В бизнес-классе квартиры в среднем продаются за 46,55 миллиона рублей – за месяц показатель вырос почти на 3%, говорится в обзоре компании "Азбука жилья".

Квартиры комфорт-класса в среднем продаются за 19,9 миллиона рублей, эконом-класса – за 9 миллионов.

При этом вторичный рынок в Москве, по данным компании, продолжает расти – в феврале число квартир, выставленных на продажу, увеличилось на 6%, а по сравнению с концом 2018 года – на 17%.

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