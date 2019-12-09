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Ставки на аренду жилья в Москве начинаются с 24 тысяч рублей

9 декабря 2019 г. 327
Фото: © shutterstock.com

Минимальная ставка на аренду жилья в старых границах Москвы начинается с 24 тысяч рублей.

За 24 тысячи сдает однокомнатная квартира в 5 минутах транспортом от метро "Щелковская". В квартире сделан свежий косметический ремонт, в наличии мебель и бытовая техника. В арендаторах хотят видеть семейную пару без животных.

На втором месте – однушка за 25 тысяч рублей в месяц. Расположена она в 15 минутах транспортом от метро "Царицыно". В квартире выполнен ремонт, есть минимальный набор мебели и бытовой техники.

За 26 тысяч рублей можно снять квартиру в 15 минутах ходьбы от станции метро "Семеновская". Однушка нуждается в ремонте, который при желании могут сделать жильцы в счет арендной платы, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость".

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