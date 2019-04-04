ГлавнаяЖильеСтраховщики перечислили главные опасности для квартир

Страховщики перечислили главные опасности для квартир

4 апреля 2019 г. 313
Фото: © shutterstock.com

Огонь, вода и газ – что грозит квартирам россиян? Страховщики назвали главные риски.

Более 90% случаев с квартирами за последние два года пришлось на заливы водой. В 2018-м проблема затронула 90,9% застрахованных квартир, в 2017-м – 92,1%, говорится в сообщении компании "Альфа Страхование".

На втором месте – пожары, удары молнии и взрывы бытового газа. В 2018 году от этого пострадали 7% квартир клиентов компании, в 2017-м – 6,2%.

Третье место у противоправных действий третьих лиц: 1,2% случаев и в 2018 году, и в 2017-м.

Загородные дома чаще всего страдают от пожаров, взрывов бытового газа и ударов молнии.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
Подпишитесь на новостную рассылку
Узнавайте новости о недвижимости, строительстве и архитектуре
Или подпишитесь на наши группы
в соц. сетях: