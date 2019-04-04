Страховщики перечислили главные опасности для квартир

Огонь, вода и газ – что грозит квартирам россиян? Страховщики назвали главные риски.

Более 90% случаев с квартирами за последние два года пришлось на заливы водой. В 2018-м проблема затронула 90,9% застрахованных квартир, в 2017-м – 92,1%, говорится в сообщении компании "Альфа Страхование".

На втором месте – пожары, удары молнии и взрывы бытового газа. В 2018 году от этого пострадали 7% квартир клиентов компании, в 2017-м – 6,2%.

Третье место у противоправных действий третьих лиц: 1,2% случаев и в 2018 году, и в 2017-м.

Загородные дома чаще всего страдают от пожаров, взрывов бытового газа и ударов молнии.