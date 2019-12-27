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Страховщики рассказали, от чего страдают квартиры в новогодние праздники

27 декабря 2019 г. 153
Фото: © shutterstock.com

Пожары, заливы, квартирные кражи - во время долгих новогодних праздников количество страховых случаев традиционно растет.

Недвижимость может пострадать от неосторожного использования пиротехники, неисправных гирлянд, некачественных электроприборов и поврежденных инженерных коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы "Сбербанк Страхование".

70% заявлений в страховую компанию связаны с заливами квартир – причиной тому часто становится неисправная сантехника. В новогодние праздники вероятность таких событий повышается, поскольку многие уезжают в отпуск.

Еще одна угроза – пожары и задымления. Люди пытаются запускать петарды с балконов, зажигают свечи и гирлянды, которые могут оказаться неисправными.

В новогодние праздники часто происходят и квартирные кражи – многие уезжают в отпуск или в гости, и активность желающих завладеть чужим имуществом возрастает. Эксперты советуют устанавливать сигнализацию или видеокамеры, а жильцам первых и последних этажей – решетки на окна. Перед отъездом можно создать эффект присутствия: оставить включенным радио или попросить соседей забирать почту, а также застраховать квартиру от взлома и кражи.  Не стоит делиться планами на семейный отпуск и в соцсетях.

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