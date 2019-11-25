Странный пенсионер украсил балкон кладбищенскими крестами

Житель Новосибирска оригинально оформил оконные рамы у себя на балконе – планки, скрепляющие листы поликарбоната, напоминают кресты, устанавливаемые на кладбищах.

Соседи поначалу отнеслись к такому дизайну с юмором, однако потом начали жаловаться, что балкон придает дому мрачный и неуютный вид.

Хозяин квартиры – отставной военный пенсионер. По словам соседей, он и раньше был немного странным, но после смерти матери его странности обострились.

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Потенциальные покупатели отказываются рассматривать квартиры в доме с мрачным балконом. При этом часть жильцов считает, что внешний вид балкона – дело только владельца квартиры, и относятся к происходящему спокойно.

Сам же хозяин балкона сообщил, что такое оформление символизирует его жизненную философию и память об умершей матери, пишет "Сибкрай".