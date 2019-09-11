Строительство частных домов в России хотят перевести на эскроу

Минстрой РФ планирует распространить механизм проектного финансирования на комплексное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), пишет "Российская газета". Введение эксроу-счетов обеспечит контроль качества и своевременную сдачу объектов, считают в министерстве. Сейчас ведомство инициировало создание специального финансового инструмента, чтобы у людей появился аналог обычной ипотеки.

Чтобы заинтересовать банки в кредитовании данного сегмента, министерство разрабатывает стандарты качества ИЖС. К примеру, участки, на которых будут строится дома должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой – инженерной, транспортной и социальной.

"Проектное финансирование планируется осуществлять через уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Одновременно указанный банк будет следить за контролем расходования средств, выделяемых на строительство инфраструктуры. Распространение механизма станет возможным только при внесении изменений в законодательство", - отметили в Минстрое.

Сегодня банки неохотно кредитуют ИЖС, так как часто дома не соответствуют нормам. А если заемщик не сможет погасить кредит, то такой дом перейдет на баланс банка. Именно поэтому Минстрой намерен разработать стандарты, которые позволят повысить доверие банков к ИЖС. Это будут рекомендательные стандарты типовых проектов индивидуальных жилых домов повторного применения, которые могут выступать залогом, а также рекомендательные стандарты процедур выдачи и обслуживания кредита.

Стандартизация частного домостроительства должна повысить качество, прозрачность и надежность рынка, а также снизить затраты кредиторов на оценку домов и земли для целей залога, уверены разработчики.

С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.