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Судебным приставам хотят разрешить взламывать двери квартир и домов

26 сентября 2019 г. 360
фото: shutterstock.com

Сделать это можно по судебному решению. При этом сначала представители власти должны попросить жильца пустить их в квартиру.

Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов. Соответствующие поправки к закону  "Об исполнительном производстве" опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.

Судебных приставов хотят наделить таким правом для проверки законности перепланировки жилья и исправности газового оборудования, в случае если сами хозяева квартиры их пускать не хотят.  

"При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр", — говорится в документе.

При этом сначала представители власти должны попросить жильца пустить их в квартиру. В случае игнорирования просьб приставы могут взломать дверь - не ранее чем через десять дней после того, как владельца квартиры попросят добровольно исполнить требования.

Взлом будет разрешен только при исполнении решения суда, выданного по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля. Также в поправках указывается на обязательное присутствие понятых в таких случаях. Приставы смогут привлечь "соответствующую специализированную организацию", чтобы открыть дверь.

Сотрудники ФССП обязаны будут обеспечить сохранность имущества жильца и не допускать в помещение посторонних лиц.  

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