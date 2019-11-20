Священник попытался выкурить приставов из квартиры сына-должника

Сын священника взял в банке кредит и не расплатился по нему. Сначала должнику дали пять дней на то, чтобы закрыть кредит, но он этого не сделал.

Затем судебные приставы решил наведаться к мужчине в квартиру, чтобы проверить его имущественное положение. На месте они составил акт и начали готовиться к аресту имущества. Увидев это, должник начал кому-то звонить.

Спустя несколько минут в квартире появился священник в рясе – это был отец должника. Госслужащих он попытался выкурить из помещения, используя благовония и ладан.

Впрочем, избавиться и от приставов, и от долга таким образом не удалось – задолженность мужчине пришлось погашать своими силами, пишет "Волгоград онлайн".