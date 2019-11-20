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Священник попытался выкурить приставов из квартиры сына-должника

20 ноября 2019 г. 160
Фото: © shutterstock.com

Священник из Волгоградской области попытался помочь своему сыну, выкурив ладаном из квартиры судебных приставов.

Сын священника взял в банке кредит и не расплатился по нему. Сначала должнику дали пять дней на то, чтобы закрыть кредит, но он этого не сделал.

Затем судебные приставы решил наведаться к мужчине в квартиру, чтобы проверить его имущественное положение.  На месте они составил акт и начали готовиться к аресту имущества. Увидев это, должник начал кому-то звонить.

Спустя несколько минут в квартире появился священник в рясе – это был отец должника. Госслужащих он попытался выкурить из помещения, используя благовония и ладан.

Впрочем, избавиться и от приставов, и от долга таким образом не удалось – задолженность мужчине пришлось погашать своими силами,  пишет "Волгоград онлайн".

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