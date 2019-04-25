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Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель

25 апреля 2019 г. 451
Фото: © shutterstock.com

От лекарств до собственного постельного белья – российским туристам на отдыхе не хватает многих привычных вещей, поэтому они берут их с собой.

Сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru опросил более 2,5 тысячи пользователей и выяснил, какие предметы россияне берут с собой в отпуск.

Выяснилось, что о здоровье больше беспокоятся женщины: лекарства собой на отдых берет 71% представительниц прекрасного пола. Мужчин, везущих в отпуск медикаменты, - 53%.

Однако мужчины в два раза чаще женщин берут с собой штопор или посуду  - 12% против 6%. 27% мужчин покупают в отель еду (женщин – 15%).

17% женщин берут с собой собственный фен, среди мужчин таких – 6%. Женщины везут с собой полотенца и халаты, мужчины тоже, но реже.

Каждый пятый россиянин везет с собой тапочки, 14% берут свой кофе или чай, 6% возят кипятильник, а 2% - постельное белье.

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