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То есть даром: эксперты выяснили, как в Москве поселиться бесплатно

29 августа 2019 г. 469
Фото: © shutterstock.com

В Москве можно поселиться бесплатно. Это, конечно, не будет комфортная квартира в самом центре города, но крышу над головой при определенных условиях найти можно.

Специалисты портала "Мир квартир" поискали в базе самые экономичные варианты проживания в Москве. В одном объявлении "славянин 28" лет согласен подселить девушку до 30 лет, а платой за жилье станет уборка и готовка.

Семья с двумя школьниками может сдать комнату в своей квартире преподавателю, который обучит детей английскому языку.

Авторы другого объявления ищут компаньонку 80-летней бабушке – жить с ней нужно в одной комнате и платить 3 тысячи рублей в месяц. От жильца – женщины среднего возраста – помимо платы требуется небольшая помощь по квартире и "участие в приобретении продуктов".

Если ухаживать ни за кем не хочется, можно найти койко-место за 4-5 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно подселиться в квартиру или въехать в хостел, переоборудованный из квартиры. 

Койко-места снимают в основном трудовые мигранты, супруги, ожидающие раздела квартиры после развода, и люди, по какой-то причине потерявшие свое жилье, отмечают эксперты. Можно найти варианты с собственником в той же квартире, можно – и без него. Что касается хостелов, многие перешли на нелегальное положение после запрета на такой формат размещения в жилых домах, поэтому в объявлении владельцы указывают не совсем точный адрес, а полную информацию сообщают непосредственно арендатору.

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