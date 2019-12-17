Точка зрения: способен ли рынок недвижимости на саморегуляцию в условиях цифровизации

Сегодня большинство процессов на рынке недвижимости отцифрованы. Можно не только получить нужный документ в режиме реального времени, но и купить оформить ипотеку.

Развитие цифровых технологий позволяет избавиться от множества проблем, которые нередко возникают при работе по "классической" агентской схеме и приводят к мошенничеству с недвижимостью. Например, по данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), в 2018 году общее число эпизодов мошенничества с недвижимостью составило 7 тысяч. Ошибки при оформлении сделок допускают и сами риелторы. Между скоростью и надежностью сделки они выбирают первое, пренебрегая некоторыми справками, например, от нарколога или психолога. В результате это может дать повод для аннулирования сделки. Гендиректор цифрового агентства недвижимости "33 Слона" Владислав Санников рассуждает о том, какую роль играют цифровые технологии на рынке недвижимости, и как сделать сделки не только мгновенными, но и защищенными.

Избежать мошенничества

Рынок недвижимости знает немало видов мошенничества. Причем пострадавшими бывают и продавцы, и покупатели. Но если расследование фактов отъема квартир - это дело правоохранительных органов, то в обратной ситуации никто, кроме суда, не поможет. Выходом может стать жесткая регламентация всех этапов сделки онлайн — когда переход на следующий этап просто невозможен без получения необходимых справок и документов. Причем цифровизация позволяет сделать этот процесс автоматическим.

Такой подход позволяет избежать многих неприятных ситуаций. Например, когда речь идет о схеме, в которой участвовали квартиры, непригодные для проживания. При этом продавцами выступали как правило пожилые люди. После заключения сделки счастливый покупатель делал в квартире ремонт, как правило, дорогостоящий. А через несколько месяцев становился ответчиком по иску, который подавал опекун бывшего хозяина. Тот требовал признать сделку ничтожной, поскольку на момент ее заключения продавец якобы не мог принимать решения самостоятельно. И даже если вернуть деньги за квартиру теоретически можно, то за сделанный в ней ремонт - нет.

Также автоматический подход в сборе всех необходимых справок позволит избежать аннулирования сделки в случае банкротства продавца. Такой случай произошел в Краснодаре в 2017 году. Продавец и покупатель договорились о заключении сделки по заниженной стоимости - за 450 тыс. рублей вместо 1,2 млн рублей. Однако покупатель не озаботился получением справки о финансовом состоянии продавца. Через некоторое время последний был признан банкротом и в ходе судебного разбирательства финансовому управляющему удалось доказать в суде необходимость признать сделку купли-продажи квартиры недействительной.

Нотариус онлайн

Рынок недвижимости одним из первых откликнулся на процесс цифровизации. Так, онлайн-платформы по подбору недвижимости заменили газеты с объявлениями еще несколько лет назад. Сейчас компании-застройщики дают покупателям возможность получить дистанционно многие услуги. Однако полностью оформить сделку через интернет долгое время было невозможно.

Во всем процессе покупки недвижимости сложнее всего перевести в онлайн этап с нотариальным удостоверением сделки. Как бы далеко ни продвинулись цифровые технологии, нотариус все еще остается единственным лицом, которое может гарантировать безопасность сделки и несет полную ответственность за ее корректность и законность. Поэтому прохождение этого этапа требует обязательного личного присутствия всех участников сделки в нотариальной конторе. Конечно, некоторые продавцы и покупатели до сих пор, желая сэкономить, предпочитают проводить сделки без участия нотариусов. Однако обратной стороной этой экономии могут стать дополнительные и очень существенные расходы.

Но и здесь есть первые примеры цифровизации этого процесса. Так, осенью Федеральная нотариальная палата заключила соглашение с цифровой платформой, благодаря которому нотариальные услуги стали доступны в онлайн-формате. Речь идет о полной проверке документов, оформлении безопасного банковского перевода за квартиру и проверки дееспособности всех участников сделки. Также можно получить онлайн гарантию регистрации права собственности и законности сделки и помощь в безопасном размещении депозита.

В результате участники сделки оказываются защищены от риска признания сделки недействительной. В отличие от банка, который в этом случае не несет никаких обязательств перед ее участниками, сделка в таком формате перекладывает ответственность за все риски на плечи нотариуса. Более того, данная схема существенно ускоряет процесс: срок регистрации сделки составит от одного до трех дней — вместо пяти-двенадцати в традиционном сценарии.

Ипотека в двоичном коде

Одной из последних в цифровую плоскость начала переходить процедура выдачи ипотеки. Изначально в онлайн-формате можно было только подать заявку на выдачу ипотеки и получить предварительное решение по кредиту — для остальных этапов сделки, связанных с оформлением документов и подписанием договора, требовалось личное посещение банка и офиса застройщика.

Впрочем, не всегда: тесная связь между девелоперами и банками позволила не только получить ипотеку на льготных условиях в банке-партнере, но и оформить все необходимые документы прямо в офисе продаж застройщика. Это возможно в ситуациях, когда компания-застройщик напрямую принадлежит банку, аффилирована с ним или связана партнерским соглашением по выдаче ипотечных кредитов.

Сам процесс заполнения заявки сейчас можно ускорить с помощью данных на портале Госуслуг. В частности, здесь можно за несколько минут сделать всевозможные выписки: от ЕГРН до справок по налогам и наличию задолженностей.

Последний этап заключения сделки, уплата налогов, тоже перешел в онлайн-плоскость. Вместо визита в налоговую службу и банк теперь все операции можно совершать через личный кабинет налогоплательщика на портале Федеральной налоговой службы. Однако от сбоев в системе никто не застрахован, и в случае неправомерного начисления налогов доказать свою правоту можно лишь лично выстояв очередь в вашей налоговой.

Будущее за цифрой

В целом можно отметить, что рынок недвижимости с небывалой активностью стал переходить на цифровизацию большинства процессов. Все это дало возможность трансформации рынка из одной из самых серых областей экономики, изобилующую мошенническими схемами, в современную и безопасную. Немаловажную роль в этом сыграло не только государственное регулирование отрасли, но и инициативы риелторских компаний.

Проникновение цифровизации на рынок недвижимости в будущем будет только усиливаться. В целом, по оценке компании McKensey, доля цифрового бизнеса к 2020 году составит 34% мирового ВВП. Речь не только о VR и AR-технологиях, использование которых уже стало широко применяться на рынке недвижимости. Современное поколение покупателей хочет, как можно меньше общаться с живыми людьми в процессе поиска квартиры. Поэтому для них определяющей остается возможность удаленного доступа к большинству сервисов недвижимости: от проверки правоустанавливающих документов до нотариального подтверждения сделки и предоставления ипотеки. Очевидно, что в ближайшие годы использование новых технологий работы станет применяться все более широко.

В то же время определяющую роль на рынке все еще будут иметь более традиционные покупатели. Так, согласно результатам исследования Young&Younger, проведенного агентством Magram Market Research в конце 2018 года, 38% представителей поколения Y и только 34% представителей поколения Z хотели бы купить жилье в ближайшие 5 лет. В то же время, по данным Bureau of Labor Statistics, три четверти работающего населения развитых стран к 2025 году можно будет отнести к новому, но все же чуть более традиционному поколению Y. Таким образом, цифровизация рынка недвижимости будет происходить на фоне традиционной кадровой конкуренции, поскольку без грамотной работы риелторов компании не смогут выиграть в современном цифровом мире.