Трамп предложил поселить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

Людей, чьи дома были разрушены стихией, Трамп предложил также переселить в непострадавшие района Багам, передает ТАСС. Он также обратился к компаниям, владеющим круизными лайнерами, с просьбой предоставить свои суда под стационарное жилье.

В помощи, по данным американских СМИ, нуждаются около 70 тысяч человек. На островах повреждено и разрушено около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.