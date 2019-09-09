Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеТрамп предложил поселить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

Трамп предложил поселить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

9 сентября 2019 г. 219
Фото: © shutterstock.com

Президент США Дональд Трамп предложил поселить на круизных лайнерах жителей Багамских островов, пострадавших от урагана.

Людей, чьи дома были разрушены стихией, Трамп предложил также переселить в непострадавшие района Багам, передает ТАСС. Он также обратился к компаниям, владеющим круизными лайнерами, с просьбой предоставить свои суда под стационарное жилье.

В помощи, по данным американских СМИ, нуждаются около 70 тысяч человек.  На островах повреждено и разрушено около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>